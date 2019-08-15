باريس يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نيمار
الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:37 م
أحمد عصام
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أشار ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن هناك مناقشات حول مستقبل نيمار مع الفريق، مؤكدا أن لايوجد شيء متقدم حتى هذة اللحظة.
وقال ليوناردو في تصريحات صحفية : "إصابة نيمار بسيطة وتمت معالجة إصابته من قبل الفريق الطبي، وجرح نيمار مستقر تماماً".
وتابع عن استبعاد نيمار من التدريبات : " لا لم نفعل ذلك، ونيمار لاعب لـ باريس حتى الآن ويتدرب مع الفريق".
وواصل ليوناردو عن هتاف الجماهير على نيمار في المباراة الماضية : " نيمار اركتب خطأ، كما تعلم أنا ما زلت هنا جديد ولم اتعرف عليه لكن شخصياً اعتقد انه شخص طيب وفي الملعب هو لاعب رائع".
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