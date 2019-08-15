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عرض مغري يقرب نجم فلامنجو البرازيلي من الهلال

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:37 م
عرض مغري يقرب نجم فلامنجو البرازيلي من الهلال
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أميرة فطيم
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال، تسعى إلى التعاقد مع الكولومبي جوستافو كوييار، لاعب فلامنجو البرازيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت التقارير أن إدارة الهلال قدمت عرضا مغريا إلى نادي فلامنجو لضم اللاعب مقابل 7.5 مليون يورو، في حين أن قيمة اللاعب التسويقية 3,5 مليون يورو.


والجدير بالذكر أن كوييار ودع زملائه في الفريق، في مران أمس الأربعاء، في إشارة واضحة لقرب رحيله عن فلامنجو.


وانضم كوييار 26 عامًا إلى لفلامنجو عام 2016 ، قادماً من ديبورتيفو كالي الكولومبي، بعقد ممتد حتى صيف 2022، وشارك مع فريقه في موسمه الحالي في 8 مباريات.

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