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مدرب حراس الأهلي يطمئن على شريف إكرامي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:35 م
مدرب حراس الأهلي يطمئن على شريف إكرامي
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محمد الصو
 
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عقد طارق سليمان مدرب حراس المرمى جلسة مع شريف إكرامي علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.


وحرص مدرب حراس المرمى على الاطمئنان حالة شريف إكرامي في ظل البرنامج الذي يقوم به اللاعب.


وأدى إكرامي تدريبات تأهيلية بالجري حول ثم بعض التدريبات الكرة الخفيفة على هامش مران الفريق.


ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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