مدرب حراس الأهلي يطمئن على شريف إكرامي
الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:35 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
عقد طارق سليمان مدرب حراس المرمى جلسة مع شريف إكرامي علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وحرص مدرب حراس المرمى على الاطمئنان حالة شريف إكرامي في ظل البرنامج الذي يقوم به اللاعب.
وأدى إكرامي تدريبات تأهيلية بالجري حول ثم بعض التدريبات الكرة الخفيفة على هامش مران الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
Advertisements