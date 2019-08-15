تايم سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر وايسلندا بث مباشر كور جول super egypt كورة ستار رابط مصر اونلاين

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الأيسلندي، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا، المقامة في مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.





وتنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





ويسعى لاعبي منتخب مصر لمواصلة مشوارهم في البطولة بنجاح، بعد الانطلاقة القوية في دور المجموعات حيث تمكن الفراعنة من حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في 4 مواجهات أمام كلاً من :السويد، تايوان، المجر، كند"، بينما تعرض لخسارة وحيدة أمام فرنسا.





وواصل منتخب مصر انتصاراته في دور الـ 16 على حساب نظيره السلوفيني، بفوز ساحق بنتيجة 23/30، ليضرب موعدًا في دور الثمانية مع أيسلندا.



