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سمير رياض: يجب وضع استراتيجية للصناعات التي تقوم على المواد الخام

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:23 م
سمير رياض: يجب وضع استراتيجية للصناعات التي تقوم على المواد الخام
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رقية جمال
 
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قال المهندس سمير رياض، عضو اتحاد الصناعات، إنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للصناعات التي تقوم على المواد الخام، وما هي الصناعات التي يمكن تصنيعها لتحقيق قيمة مضافة بدلًا من تصدير المواد الخام.

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن السوق الاستهلاكي داخلي أو خارجي يجب أن يكون هناك تفاصيل عنه، والتي يمكن من خلالها التعرف على احتياجاتنا من الصناعات لاكتساب قيمة مضافة، ولتوجيه أولادنا للتعليم الذي يخص الصناعات التي ستُنشأ.

وتابع، أن هذه منظومة تكتمل بالتعليم والتدريب، مشددًا على أنه لابد أن تتضمن الاستراتيجية دراسة التعليم المطلوب، ودراسة الأسواق الداخلية والخارجية، منوهًا إلى أننا بحاجة لدراسة كمية الفوسفات التي يمكن أن نستخرجها، وحجم الصناعات التي يمكن أن تقوم عليها.
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