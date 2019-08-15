سمير رياض: يجب وضع استراتيجية للصناعات التي تقوم على المواد الخام

قال المهندس سمير رياض، عضو اتحاد الصناعات، إنه يجب أن يكون هناك استراتيجية للصناعات التي تقوم على المواد الخام، وما هي الصناعات التي يمكن تصنيعها لتحقيق قيمة مضافة بدلًا من تصدير المواد الخام.





وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن السوق الاستهلاكي داخلي أو خارجي يجب أن يكون هناك تفاصيل عنه، والتي يمكن من خلالها التعرف على احتياجاتنا من الصناعات لاكتساب قيمة مضافة، ولتوجيه أولادنا للتعليم الذي يخص الصناعات التي ستُنشأ.



