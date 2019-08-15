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فالفيردي يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار في الساعات المقبلة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:21 م
فالفيردي يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار في الساعات المقبلة
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أحمد عصام
 
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أكد إرنستو ‏فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن مباراة اتليتك بلباو ستكون معقدة في بداية الليجا، خاصة وأن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه المفضل.

وقال فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏أنا سعيد جدًا بلاعبيني وبالتشيكلة التي لدي، ولا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، ‏ومن الطبيعي أنه عندما نبدأ الموسم يبقى السوق مفتوحًا، ةإنه أمر طبيعي بالنسبة إلي".

وواصل عن التعاقد مع نيمار : "hركز فقط على اللاعبين المتاحين حاليا، وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة من الميركاتو الصيفي".

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