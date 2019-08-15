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موسى يطرح أغنيته الجديدة "وضع تاني" على "يوتيوب" (فيديو)

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:12 م
موسى يطرح أغنيته الجديدة وضع تاني على يوتيوب (فيديو)
موسى
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الفجر الفني
 
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طرح المطرب موسى فيديو كليب "وضع تاني" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقدم موسى الأغنية بشكل موسيقي جديد ومختلف على طريقة "فيستيفال ميوزك" وهي نفس نوع الموسيقى التي يتغنى بها المطرب المغربي سعد لمجرد في معظم أغنياته.

الأغنية تعاون فيها موسى مع كل من الشاعرين خالد شريف، عبدالرحمن عاصم، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي منسي، ميكس وماستر بستوديو "إم ساوند" لـ أمير محروس، وتوزيع ديجيتال فري ميوزيك لـ نصر محروس، ومنتج منفذ طارق الأحمدي، والكليب تولى إخراجه المخرج حسن السيد.

وكان المطرب موسى قد طرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان "تريند"، والأغنية من كلمات محمود عبدالله، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس وماستر توما، وقام بإخراج الكليب حسين السيد، ومنتج منفذ طارق الأحمدي.

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