البورصات الخليجية تغلق علي تراجع في أخر جلسات الأسبوع

أغلقت البورصات الخليجية على تراجع مع تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي وتوجه الاقتصاد العالمي صوب الركود.





وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو التسع عشرة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من 0.4 بالمئة في الربع الأول، بينما دفعت الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة نمو الناتج الصناعي الصيني للانخفاض إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما.





وفيما يعزز التباطؤ العالمي الذي يلوح في الأفق، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل عن عوائد السندات القصيرة الأجل، وهو ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يشير إلى ركود.





ودفعت المخاوف المتصاعدة أيضا أسعار النفط لأن تفقد ثلاثة في المئة أخرى من قيمتها، موسعة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت ثلاثة في المئة أيضا.





في دبي، تراجع مؤشر البورصة 1.3 بالمئة بقيادة أسهم الشركات العقارية. وانخفض سهم إعمار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة، 1.9 في المئة بينما هبط سهم دماك العقارية 3.2 في المئة. وأعلنت الشركتان هذا الشهر عن انخفاض صافي ربح الربع الثاني بفعل تراجع سوق العقارات في الإمارة.





وهبط سوق العقارات السكنية في دبي الذي يعاني وفرة في المعروض بما لا يقل عن 25 في المئة منذ منتصف 2014. ولا يظهر أي علامات على التعافي.





وهبط مؤشر سوق الأسهم القطرية 2.4 بالمئة، لكنه عوض بعض الخسائر ليغلق منخفضا 0.6 في المئة بعدما قال البنك المركزي إن النمو الاقتصادي في قطر سيتسارع على مدار العامين المقبلين وسط توقعات باستقرار أسعار النفط واستمرار وتيرة قوية للصادرات.





وتراجع سهم قطر للتأمين ثلاثة بالمئة وسهم فودافون قطر 4.6 في المئة.





وفي أبوظبي، أغلق مؤشر البورصة دون تغير بعد أن غطت مكاسب نسبتها 1.1 في المئة لأسهم بنك أبوظبي الأول على خسائر للقطاع العقاري.





ولا تزال البورصتان السعودية والعمانية مغلقتين في عطلة عيد الأضحى وستستأنفان التداول يوم الأحد المقبل.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الخليجية:





- أبوظبي.. استقر المؤشر عند 5055 نقطة.





- دبي.. هبط المؤشر 1.3 بالمئة إلى 2796 نقطة.





- قطر.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9622 نقطة.





- البحرين.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1535 نقطة.





- الكويت.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6685 نقطة.