برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار.. 100 مليون + نجم البرسا

لا تزال محاولات نادي برشلونة لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، مستمرة خلال الوقت الحالي، لحسم التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت " بي بي سي" أن عرض نادي برشلونة لضم البرازيلي نيمار تضمن إنتقال فيليب كوتينيو لنادي باريس سان جيرمان بالإضافة لـ 100 مليون يورو.





ويطلب نادي باريس سان جيرمان الحصول على الثلاثي كوتينيو وتوديبو وسيميدو بالإضافة لـ 90 مليون يورو، للموافقة على رحيل نيمار إلي النادي الباريسي.





ويرغب نادي باريس سان جيرمان تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من بيع البرازيلي نيمار، خاصة وأنه حصل على خدمات اللاعب عام 2017 قادمًا من برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي 222 مليون يورو.