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غداً .. السكة الحديد يواجه كوكاكولا ودياً

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:10 م
غداً .. السكة الحديد يواجه كوكاكولا ودياً
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رأفت أمين
 
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يلتقي فى الرابعة من عصر الجمعة، الفريق الأول بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مع نظيرة نادى كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي، استعدادا لمباريات الموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثاني .


وكان فريق السكة الحديد لعب مبارتان وديتان، فاز في الأولى على فريق البطل الأوليمبي بتسعة أهداف، وتعادل في الثانية مع فريق الداخلية سلبياً.


وخاض فريق كوكاكولا مواجهتان وديتان من قبل، حقق خلالهم الفوز على فريق ايروسبوت بأربعة أهداف نظيفة وعلى فريق حلوان بستة اهداف مقابل هدف.


وصرح محمد جمال المدير الاداري للفريق السكة الحديد بأن الغرض من المباريات التجريبية الوقوف على مستوى اللاعبين من أجل اختيار التشكيل المناسب قبل انطلاق مباريات القسم الثاني.

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