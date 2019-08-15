ننشر طرق تقديم اعتراضات على استحقاق دفعة أغسطس من حساب المواطن .. إليك رابط تقديم الشكاوي

تم صرف الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن يوم الخميس الماضي الموافق 8/8/2019 ، حيث نشر حساب المواطن تغريدة عبر تويتر قائلًا: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله".





وبعد صرف دفعة أغسطس من حساب المواطن ، بحث المواطنين بالسعودية عن طريقة تقديم شكوى على استحقاق حساب المواطن ، ووضح برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أنه يمكن تقديم اعتراض على مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من برنامج حساب المواطن ، فى حالة وجود اى اعتراض لديهم على المبالغ المودعة في الدفعة الأخيرة، التي تم إيداعها في حساب المستفيدين من الدعم، ويمكن إجراء ذلك من خلال الدخول على موقع حساب المواطن ، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم متابعي موقع عاجل نيوز طريقة تقديم الاعتراض.





كما أعلن برنامج حساب المواطن انه يمكن تقديم شكوي على اعتراض من خلال ايقونة الشكاوي الموجودة فى الموقع، خلال 5 أيام من إيداع الدفعة، ويتم التعامل مع الشكاوي خلال فترة السماح المحددة التي تصل إلى ثلاثة أشهر، وفي حالة قبول الشكوي سوف يتم صرف قيم الدعم للمستفيد بأثر رجعي عن كل شهر مضي اثناء الشكوي، ويتم إستقبال طلبات الاعتراض لغير للمسجلين الغير مؤهلين إلكترونيا، ويتيح للمسجل تقديم طلب اعتراض على قرار عدم أهليته او عدم اهليه احد تابعيه، خلال 3 أشهر ويتم متابعة حالة الطلب المقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ حساب المواطن .





في حالة قبول طلب الاعتراض المقدم من قبل المستفيد سوف يتم صرف قسمة الدعم بأثر رجعي، إبتداء من يوم صدور نتيجة الاهلية وحتي تاريخ قبول الإعتراض المقدم، ويتم إحتساب الأثر الرجعي بالشهور وبحد أقصي 5 أشهر فقط، وفي حالة عدم تقديم إعتراض خلال الثلاثة أشهر في هذه الحالة يمكن إعادة تقديم طلب تسجيل جديد عبر الموقع الرسمي لـ حساب المواطن ، ويجب على المسجلين زيارة حسابهم على البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن ، لمتابعه الاستحقاق وموعد نزول الدفعات ونتيجة أهليتهم.





ويمكن التواصل بطريقة مباشرة مع حساب المواطن من خلال قنوات الاتصال المحددة وهي الصفحة الرسمية لـ حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر او من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19912 المخصص لاستقبال الشكاوي والاستفسارات .







