الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني عند باب السلسلة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:47 م
وكالات
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قالت مصادر عبرية إن "شابين فلسطينيين أصيبا بجروح بين متوسطة وبالغة الخطورة، بعد إطلاق شرطة الاحتلال النار عليهما في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وادعت المصادر أن شابين فلسطينيين هاجما شرطياً إسرائيلياً كان يقوم بأعمال الحراسة قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك قبل أن تطلق عليهما النار ما أدى إلى تحييدهما.
وأغلقت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى ومنعت المقدسيين من الدخول والخروج وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً.
وادعت المصادر أن شابين فلسطينيين هاجما شرطياً إسرائيلياً كان يقوم بأعمال الحراسة قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك قبل أن تطلق عليهما النار ما أدى إلى تحييدهما.
وأغلقت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى ومنعت المقدسيين من الدخول والخروج وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً.
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