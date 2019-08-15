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يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر وأيسلندا بث مباشر egypt vs iceland handball يوتيوب جودة متعددة رابط ماتش مصر ONLINE

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:52 م
يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مصر وأيسلندا بث مباشر egypt vs iceland handball يوتيوب جودة متعددة رابط ماتش مصر ONLINE
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سيكون جماهير الكرة المصرية على موعد مع مباراة جديدة للتاريخ عندما يلتقي منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مع نظيره منتخب إيسلندا في دور الـ8 لبطولة كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد قدم مستوى رائع وحقق 4 انتصارات في مجموعته من 5 مباريات خاضها، قبل أن ينجح في الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 في دور الـ16 أمس الأربعاء، في مباراة قوية وحماسية تفوق فيها لاعبو منتخب مصر معظم أوقات اللقاء.

وتنقل قناة "تايم سبورت" مباراة منتخب ناشئي كرة اليد مواليد أمام نظيره آيسلندا المحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، في دور ربع نهائي كأس العالم، المقام في مقدونيا على الهواء مباشرة.

وحصلت قناة "تايم سبورت" على حقوق نقل مباريات مصر في المونديال حصريا منذ انطلاقها.
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