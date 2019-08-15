نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 15/8/2019





تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق المرحلة الرابعة لاستبعاد أصحاب البطاقات التموينية الغير مستحقين للدعم بداية من الشهر المقبل.





عاودت أسعار الذهب المحلية في محلات الصاغة، اليوم الخميس، الأرتفاع من جديد، بعد هبوط مؤقت الأمس لن يستمر طويلًا بسب ارتفاع أسعار الذهب العالمى.





كشف البنك الدولي، اليوم الخميس، عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 بنسبة 20.4% على أساس سنوي.





أعلنت الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني، اليوم الخميس، أنها قررت رفع أسعار بعض من منتاجتها، تماشيًا مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة التى تفرضة الدولة على بعض السلع والخدمات.





أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنها انتهت من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.





كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، مواصلة معدلات البطالة في البلاد تراجعها خلال الربع الثاني من عام 2019؛ لتسجل معدل البطالة بالبلاد إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل، في إشارة قوية على قوة الاقتصاد المصري الذي من المتوقع أن يسجل معدلات نمو 6% بحلول 2020.







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