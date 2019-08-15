الفنان هيثم شاكر يعلن إصابته بالسرطان (صورة)
الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:42 م
محمد النجدي
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أعلن الفنان هيثم شاكر، سبب غيابه الفترة السابقة عن الساحة الفنية، والتي استمرت لمدة 5 سنوات وكان السبب وراء ذلك إصابته بمرض السرطان.
وكتب "شاكر"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة" .. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم .. شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم .. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".
واكمل هيثم شاكر حديثه عن غيابه عن الساحة الفنية قائلًا : "عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير".
وأعلن المطرب هيثم شاكر مرضه موضحًا: "5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه كان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد .. ان شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم .. بشكركم جميعاً .. الحمد لله".
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