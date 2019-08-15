حقيقة خسارة مدرب الزمالك الجديد مع مكابي الإسرائيلي "14-0"

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفارس الأبيض خلال الموسم الرياضي 2019/2020.





وكشف "منصور" عبر برنامج الزمالك اليوم أن المدرب الصربي أليكساندر ستانوفيتش سوف يقود الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أحاديث عن خسارة ثقيلة تعرض لها ستانوفيتش أثناء توليه زمام المسؤولية في نادي مكابي حيفا في الديربي بالدوري الإسرائيلي أمام هبوعيل رعنانا بنتيجة 14-0.





وتولى ستانوفيتش تدريب مكابي حيفا من يوليو حتى ديسمبر 2014 حيث قاد الفريق في 15 مباراة وفاز 6 وتعادل مباراة واحدة وخسر 8 مباريات وسجل 23 واستقبل 21 هدفاً.





وواجه ستانوفيتش هبوعيل رعنانا مرة واحدة خلال تدريبه لمكابي وخسر 2-0 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، لكن لا صحة لما يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل بشأن خسارته بنتيجة 14-0.





وكانت أكبر نتيجة خسرها ستانوفيتش مع مكابي هي 3-1 حيث خسر بتلك النتيجة في 3 مواجهات بالدوري.





ودخل "ستانوفيتش" عالم التدريب عام 2000 عندما تولى تدريب شباب بيوغراد حتى 2004 ثم عمل مساعد مدرب في الفريق الأول حتى 2006.





وتولى تدريب نادي سريم الصربي وبعدها عمل كمساعد مدرب في بارتيزان ونفس المنصب بعد ذلك مع منتخب صربيا الأول ثم المنتخب تحت 19 سنة، ودرب بارتيزان وتوج معه بالدوري الصربي ثم داليان بيفانغ الصيني ثم بكين جوان.





وخاض "ستانوفيتش" تجربة تدريبية مع القادسية السعودي لفترة قصيرة في الموسم الماضي وتمت إقالته بعد 9 مباريات فقط (فاز مباراتين وخسر 6 وتعادل مباراة).



