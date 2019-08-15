أمازون تضيف ميزة جديدة لتقنية التعرف على الوجه
الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:06 م
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قالت شركة أمازون لخدمات الويب AWS إن تقنية التعرف على الوجه التي تقدمها والمعروفة باسم Rekognition أصبحت قادرة على تحديد الأشخاص الخائفين من خلال ملامح الوجه. وهو ما يجعل التقنية أكثر تكاملًا بالتعرف على الملامح وشعور الأشخاص، حيث أنها تستطيع تحديد إذا ما كان الشخص يشعر بالسعادة، الحزن، الغضب، المفاجأة، الاشمئزاز، الهدوء، أو الارتباك.
وذهبت الشركة أبعد من ذلك لتكون أكثر تخصصًا بمعرفة شعور أو حالة الأشخاص بحسب الفئة العمرية المستهدفة أيضًا.
وتعد تقنيـة Rekognition للتعرف على ملامح الوجه من أمازون من أكثر التقنيات تقدمًا في المجال، لكن ما وصلت إليه حاليًا يعتبر نقلة كبيرة بالنسبة لها، حيث ستساعد في التعرف على الأشخاص وربما التنبؤ ببعض التصرفات بناءً على حالتهم الخاصة.
كانت أمازون أمام انتقادات واسعة بسبب بيع خدمة التعرف على الوجه للحكومة الأمريكية التي تستخدمها بدورها في مختلف النشاطات.
وهذا بطبيعة الحال يساعدها أكثر في الاستخدامات العسكرية على سبيل المثال للوصول إلى الأشخاص بمجرد التعرف على ملامحهم.
وربما يكون هذا الأمر جيدًا لتفادي بعض الحوادث الإجرامية، لكنه في نفس سيساهم في انتهاك خصوصية الناس بشكل أكبر.
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