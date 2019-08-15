المعارضة البريطانية تسعى للإطاحة بجونسون
الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:56 م
وكالات
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دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن النواب المناهضين لرئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تعيينه رئيساً لحكومة مؤقتة لتجنب الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، إلا أن دعوته لقيت ردود فعل متفاوتة الخميس.
ومع نفاد الوقت سعى النواب المعارضون لبريكست أو على الأقل للخروج من الاتحاد بدون اتفاق، إلى وضع خطط لوقف جونسون.
وقال كوربن في رسالة موجهة إلى النواب المؤيدين لأوروبا والمعتدلين إن خطته "يمكن أن توقف التهديد الخطير بالخروج بدون اتفاق وتنهي حالة عدم اليقين والفوضى والسماح للشعب باتخاذ قرار حول أفضل الطرق المستقبلية".
وفيما رحب حزب الوطنيين الاسكتلندي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، بالفكرة، إلا أن الحزب الليبرالي الديموقراطي، ثاني أكبر حزب معارضة في البرلمان، وصف الفكرة بـ"الهراء" وقال إن كوربن لا يستطيع القيادة.
وتبنى كوربن ما يسمى بـ"الغموض البناء" بشأن بريكست، ولا يشعر الكثير من أعضاء البرلمان من حزب العمال بالارتياح لفكرة أن يصبح رئيساً للوزراء.
وقال الأعضاء المحافظون الأحرار أنهم مستعدون لمناقشة الفكرة مع كوربن، بحسب ما أورد تلفزيون سكاي نيوز، بينما عرض حزب الخضر والقوميون الويلزيون الدعم المشروط.
ومع نفاد الوقت سعى النواب المعارضون لبريكست أو على الأقل للخروج من الاتحاد بدون اتفاق، إلى وضع خطط لوقف جونسون.
وقال كوربن في رسالة موجهة إلى النواب المؤيدين لأوروبا والمعتدلين إن خطته "يمكن أن توقف التهديد الخطير بالخروج بدون اتفاق وتنهي حالة عدم اليقين والفوضى والسماح للشعب باتخاذ قرار حول أفضل الطرق المستقبلية".
وفيما رحب حزب الوطنيين الاسكتلندي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، بالفكرة، إلا أن الحزب الليبرالي الديموقراطي، ثاني أكبر حزب معارضة في البرلمان، وصف الفكرة بـ"الهراء" وقال إن كوربن لا يستطيع القيادة.
وتبنى كوربن ما يسمى بـ"الغموض البناء" بشأن بريكست، ولا يشعر الكثير من أعضاء البرلمان من حزب العمال بالارتياح لفكرة أن يصبح رئيساً للوزراء.
وقال الأعضاء المحافظون الأحرار أنهم مستعدون لمناقشة الفكرة مع كوربن، بحسب ما أورد تلفزيون سكاي نيوز، بينما عرض حزب الخضر والقوميون الويلزيون الدعم المشروط.
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