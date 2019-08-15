"التموين" تستعد لتطبيق المرحلة الرابعة لحذف الغير مستحقين للدعم مطلع الشهر المقبل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق المرحلة الرابعة لاستبعاد أصحاب البطاقات التموينية الغير مستحقين للدعم بداية من الشهر المقبل، طبقًا للمعايير المعلنة من قبل وتم التنبيه على المقرر حذفهم من خلال رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال الشهر الماضي والجاري.





والمعايير التى تم تحديدها للحذف هي: " من يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريا فأكثر، أو الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو من لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك من لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013 أو من لديها حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا أو الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه أو من يستهلك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه أو الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه ،وكذلك الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا أو الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه أو الأسرة لديها مهنة عليا".





وأكدت الوزارة أن الموقع الالكترونى www.tamwin.com.eg يواصل استقبال التظلمات لمن تلقوا رسائل قصيرة من خلال بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بعدم استحقاقهم للصرف ،فى حين أن المستبعدين فى المراحل السابقة ولم يقوموا بتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة فليس لهم الحق فى التقدم بتظلمات جديدة حيث أن ذلك يؤكد عدم استحقاقهم للدعم خاصة وأن الوزارة ظلت على فترات كبيرة تحث المواطنين على التقدم بالتظلمات فى حالة عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم .





من جانبه، قال اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية وأنه لا مساس بالدعم المخصص للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، مؤكدا حرص الوزارة على عدم المساس بمستحقى الدعم وأن ما يؤكد ذلك استمرار استخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليس لها بطاقات مثل مستحقى معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى وأصحاب الدخل المنخفض، وأنه اعتبارا من بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يوليو الماضى تم استخراج ما يقرب من 500 ألف بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية .





وأوضح مستشار الوزير انه يتم تذليل اى عقبات تواجه منظومة استخراج البطاقات سواء البدل التالف أو الفاقد وكذلك الفصل الاجتماعى، حيث تم استخراج البطاقة حاليا فى موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيل بيانات صاحب على النظام الاليكترونى بمكتب التموين، حيث يتم التواصل بشكل مستمر مع الشركات المنفذه لاستخراج البطاقات لحل اى مشاكل تواجه المنظومة ،وانه حاليا الاعداد لإطلاق بوابة اليكترونية جديدة لتلقى تظلمات أصحاب البطاقات تتضمن كافة البيانات عن صاحب البطاقة وستكون بديلة عن موقع دعم مصر فى تلقى طلبات المواطنين الخاصة بالتظلمات