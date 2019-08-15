بعد جمعه 10 ملايين.. القبض على مستريح المحمول في المنصورة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:47 م
محمد كشك
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ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على "مستريح المحمول" بعد أن جمع 10 ملايين جنيه من ضحاياه من أبناء مدينة المنصورة بزعم توظيف أموالهم في تجارة الهواتف المحمولة، وفر هاربًا.
وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات ومحاضر لمباحث قسم أول المنصورة بقيادة العميد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة تتهم رجل أعمال وصاحب شركة استيراد وتصدير بالنصب.
ونظرا لأهمية الواقعة تشكّل فريق بحث من رجال مباحث قسم أول المنصورة ورجال الأموال العامة تمكنت من ضبط المتهم "سليمان. ن. ش."، 42 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.
وجاء ذلك على إثر قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر وبلاغات ضده، يتهمونه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها وحصولهم على ربح مالي كبير شهريا، ولكنه اختفى وفقدوا التواصل معه.
وبمواجهة المتهم بالاتهامات والإيصالات المحررة ضده اعترف بجريمته وإيداعه الأموال بأحد البنوك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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