تفاصيل جولة محافظ كفر الشيخ على إدارات الديوان العام (صور)

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تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إدارات ديوان عام المحافظة، عقب اجازة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة سير العمل وكذا تذليل أي عقبات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة وحصر المشاكل الموجودة بالمحافظة والتعامل معها وحلها فورًا، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام.



وأوضح المحافظ أنه يجب أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد من أجل النهوض والارتقاء بتقديم الخدمات والحل الفوري لمشاكل المواطنين والتواصل معهم، مشيدًا بجهود إدارة المجالس واللجان، في أرشفة موضوعات وقرارات التنفيذى الشهرى بالتواريخ والمرفقات، مقدمًا خالص الشكر لمدير إدارة المجالس واللجان بدراوى الهوارى، على جهوده في إنشاء أرشيف الكترونى لقرارات وموضوعات المجلس التنفيذى واللجان بالمحافظة، بداية من عام 2016 حتى اليوم، يأتى ذلك في إطار اهتمام المحافظة، بالنهوض ببيئة العمل وتحسين آداء العاملين وتطوير أسلوب العمل في إدارات الديوان العام.



وخلال تفقده الإدارات كلف المحافظ، بحصر أجهزة الحاسب الآلى بالديوان العام واستخدامات كل جهاز وإعادة توزيعها طبقًا لحاجة العمل، كما كلف الشئون الإدارية بمراجعة تشغيل أنظمة الحريق وصيانة طفايات الحريق الديوان العام بالتنسيق مع الحماية المدنية، طبقًا لمعايير الأمن والسلامة المهنية.



وطالب محافظ كفر الشيخ، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع مدير عام الشئون القانونية، بميكنة إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وبإنشاء قاعدة بيانات ونظام رقمى لكافة القضايا الخاصة بمحافظة كفرالشيخ، متضمنًا بيانات القضايا والموضوعات بالتاريخ والجلسات والأحداث والقرارات، والأحكام، حتى آخر تحديث ومستمر، فضلًا عن إنشاء برنامج الكترونى للتحقيقات والفتوى للنهوض ببيئة العمل وتحسين آداء العاملين بأجهزة المحافظة للصالح العام.





وفى سياق متصل ناقش المحافظ عددا من شكاوى الاهالى، حيث ناقش شكوى المواطنين "ف. م. ع، س. ش. خ" لتضررهم من إنشاء برج لشبكة المحمول، بقرية كفر المرازقة، بقلين، وأمر بتشكيل لجنة تضم جهاز شئون البيئة والأمن الصناعى لمراجعة أعمال انشاء برج شبكة المحمول موضوع الشكوى طبقًا للمواصفات والإجراءات، ووقف أعمال الإنشاء لحين الإنتهاء من تكليفات وتقرير اللجنة المختصة.



كما فحص طلب "أ. م. أ" بشأن إنشاء مستوعًا للغاز بقرية المندورة بمركز دسوق، مكلفًا وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بدراسة طلب المواطن وعرض تقرير تفصيلى بشأن طلبة طبقًا للقانون، كما فحص شكوى المواطن "أ. أ. ب" لتضرره من تعدى الجيران على الشارع الرئيسى بقرية العباسية بمركز الرياض، وطلبه أيضًا الموافقة على إصدار ترخيص بمنزله الكائن بقرية العباسية بالرياض، حيث أمر بتشكيل لجنة تضم التخطيط العمرانى والتفتيش المالى والإدارى لفحص الشكوى وإعداد تقرير عاجل بها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون.



وفحص محافظ الاقليم، شكوى "ط . أ. ع" بشأن طلبه نقل نجله "معلم رياضيات" من إدارة بلطيم الى إدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، وكلف بمخاطبة وكيل وزارة التربية والتعليم لدراسة الشكوى وإعداد تقرير عاجل بها طبقًا للقانون.



كما استمع المحافظ، لطلب "نعيمة فايز" من قرية المرابعين بمركز كفرالشيخ، حيث أمر محافظ كفر الشيخ، بتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين والتواصل معهم، قائلًا: "نعمل من أجل المواطن ورعايته ورضا المواطن أهم أولوياتنا والمؤشر الرئيسى لنجاح أي مشروع خدمي أو تنموي".



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.



