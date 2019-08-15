تعليم الفيوم تعقد اجتماع طارئ قبل انطلاق امتحان الدور الثاني للثانوية العامة





عقد الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، اجتماعًا، مع أعضاء لجنة الإدارة، ورؤساء لجان امتحان الدور الثاني للثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بحضور الأستاذ حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية والعلاقات العامة، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية.أكد مدير التعليم العام خلال الإجتماع على ضرورة الانضباط فى العمل أثناء الامتحانات وأن امتحانات الثانوية العامة هى أمن قومي لمصر الحبيبة ولابد من الاخلاص والتفانى فى العمل من أجل مصر، كما أن الطلاب أمانة والجميع مسئول عن هذه الأمانة، ويجب التعامل معهم بشكل لائق وكذلك مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى أخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا أن دور رئيس اللجنة والمراقب الأول هو المتابعة المستمرة لانتظام اللجان، كما أكد على ضرورة اتباع كافة القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتحديد مواعيد فتح اللجان ومظاريف الأسئلة.كما نبه وكيل تعليم الفيوم بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر ومنح الطلاب البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات، ووضع كشوف المناداة الخاصة بكل لجنة فرعية عند مدخلها، والتعامل بصرامة مع أي شئ يعكر صفو الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب وكذلك الملاحظين باللجان، والتأكد من سلامة التليفون الأرضى لسهولة التواصل مع غرفة العمليات المركزية، وفتح صندوق الأسئلة فى موعده.وقد صرح عبدالله أنه تم التنسيق مع أجهزة الأمن والكهرباء والمياة والتأمين الصحي، والصحة لتواجد الطبيب أو الزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا؛ لمواجهة أى ظرف طارئ، وتقديم الاسعافات الأولية فورًا فى حالة حدوث أى ظرف صحى، كما تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس، من أجل توفير جو صحي وملائم لاداء الامتحانات.وصرح وكيل تعليم الفيوم أن عدد اللجان 7 لجان على مستوى محافظة الفيوم، كما تم تجهيز عدد 6 استراحات على أعلى مستوى من أجل تهئية إقامة مناسبة للسادة المعلمين؛ للإقامة بمحافظة الفيوم خلال فترة الامتحانات.