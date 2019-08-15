إزالة 4 حالات تعد "في المهد" بقرى مركز الفشن ببني سويف





شدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على مواصلة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية؛ لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وحفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزارعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعد عليها.جاء ذلك خلال استعراضه لمجهودات الوحدات المحلية في ملفات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والتراكمات وأعمال التجميل والتشجير، ومتابعة سير العمل بالمرافق والخدمات الحيوية والجماهيرية.وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقي "أمس الأربعاء" بإزالة 4 حالات تعد "في المهد" على مساحة 3 قراريط أرض زراعية بقرى الفنت، ببني منين التابعة لمجلس قروي شنرا، وأبسوج، وتلت، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة على يوسف بإزالة حالة تعد على مساحة 100 متر من أراضي أملاك الدولة بقرية إبشنا، وتم إيقاف بناء مخالف في شارع الديري بمدينة بني سويف.