تكريم 10 شخصيات في الدورة الـ 28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع وذلك مساًء الأحد 18 أغسطس .









تستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الاوبرا 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطربون علي الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفي ، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الباليرينا سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني ، عبده ابو المجد احد مؤسسى المهرجان ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الادارى لفرقة باليه اوبرا القاهرة .









بعدها تنطلق العروض الفنية حيث يقدم فريق براس ساوند باند للنفخ والايقاع عدداً من اشهر المؤلفات الغربية ، يليه الفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر ويقدم مجموعة من اعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز ، وتختتم حفل الافتتاح المطربة مى فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربى التى اشتهرت بادائها .









يشار ان الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الاحد الاول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم مى فاروق ، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، احمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار اجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة اوبرا القاهرة ، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامى ، فريق على مر الاجيال ، اوركسترا ساوند تراك ، اوركسترا النور والامل ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة ايقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الايقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الهند ، الصين ، فنزويلا ، الجزائر .