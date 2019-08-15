في حملة للعلاج الحر.. إغلاق وإنذار ومخالفة 8 منشآت طبية ببني سويف (صور)





أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، عن إغلاق وإنذار 5 منشآت طبية، وتحرير محضر إثبات حالة لمنشأتين تعمل بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، استهدفت 15 منشأة طبية خاصة.وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه بناء علي تعليمات المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف وبإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزاره الصحه ببني سويف والدكتور احمد بغدادي مدير العلاجي شنت إدارة العلاج الحر حملة لمتابعة المنشأت الطبية الخاصة.وقاد فريق الحملة الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بمشاركة الدكتورة شيماء سلامة، مساعد مدير الإدارة، وتم المرور علي ١٥ منشاة طبية خاصة "مركز لمناظير الجهاز الهضمي ومحلات نظارات وعيادات خاصة وحضانات للأطفال المبسترين" أسفرت عن غلق ٢ منشاة وإنذار ٣ منشأت أخرى وتحرير محضر إثبات حاله لمنشأتين لعملها بدون ترخيص، وتم إتخاذ الاجرءات القانونية تجاه المنشأت المخالفة.من جانبه شّدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجارٍ وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري.