بـ15.7 جنيه سعر سهم "الشرقية للدخان "...تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم





تصدر سهم، " ليسيكو مصر " قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً فى ختام تداولات اليوم " الخميس " جلسة أخر الأسبوع، بنسبة 5.6% محققاً 2.8 جنيه، تلاه سهم " الشرقية - ايسترن كومباني "بنسبة 4.6% مغلقاً 15.7 جنيه، ثم " ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية " بنسبة 3.8% محققاً 10.4 جنيه.





وجاء سهم " المصرية للاتصالات " بنسبة 3.7% محققاً 14جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك " بنسبة 3.7% مغلقاً 15.7 جنيه



