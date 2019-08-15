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بـ15.7 جنيه سعر سهم "الشرقية للدخان "...تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:34 م
بـ15.7 جنيه سعر سهم الشرقية للدخان ...تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم
الاسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم، " ليسيكو مصر " قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً فى ختام تداولات اليوم " الخميس  " جلسة أخر  الأسبوع، بنسبة 5.6% محققاً 2.8 جنيه، تلاه سهم " الشرقية - ايسترن كومباني "بنسبة 4.6% مغلقاً 15.7 جنيه، ثم " ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية " بنسبة 3.8% محققاً 10.4 جنيه.

وجاء سهم " المصرية للاتصالات " بنسبة 3.7% محققاً 14جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك " بنسبة 3.7% مغلقاً 15.7 جنيه

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