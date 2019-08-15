فرمان ناري من الأهلي قبل موقعة بيراميدز

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تخصيص مكافأت تحفيزية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة بيراميدز سبورت، بكأس مصر.





وتحدث عبدالحفيظ مع لاعبي الفريق، أنه سيتم التعامل مع المواجهة كأي مباراة عادية، وأنه لا بد من تحقيق الفوز خاصة أن الفريق تعرض للهزيمة أمام بيراميدز، مرتين بالدوري العام الموسم الماضي.





ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.