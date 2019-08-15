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لأول مرة.. إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها (صور)

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:27 م
لأول مرة.. إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها (صور)
إيمي سمير غانم
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة السابقة.

وظهرت الفنانة إيمى سمير غانم، بإطلالة غير موفقة وبملابس غير ملائمة كما علق البعض من متابعيها على إطلالتها، ولكن البعض الآخر نال إعجابه إطلالة إيمى سمير غانم من المكياج من أنامل "ياسمين عبد النبي" وتسريحة الشعر للمصفف هيثم دهب.

وارتدت إيمى سمير غانم جاكيت جينز كحلى طويل وجيب قماش قشر السمك باللون الزيتي، وحذاء ذات الكعب العالي أشبه بـ البوت"، وهو ما اعترض عليه بعض متابعيها بإن الملابس غير ملائمة.

لأول مرة.. إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها (صور)
لأول مرة.. إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها (صور)
لأول مرة.. إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها (صور)
لأول مرة.. إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها (صور)
لأول مرة.. إيمي سمير غانم تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها (صور)
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