"الحرية والتغيير" تتفق على عبد الله حمدوك رئيسا للحكومة الانتقالية
اتفق تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، على تسمية الدكتور عبد الله حمدوك، رئيسا للحكومة الانتقالية، حسب ما أعلن أحد مكوناته الرئيسية.
وكانت مصادر سودانية كشفت، اليوم الخميس، عن أسماء المجلس السيادي الجديد في السودان.
ونقلت صحيفة "باج نيوز" السودانية عن مصادر مطلعة قولها إن المجلس العسكري حسم خياراته فيما يتعلق بأسماء المجلس السيادي، باختيار خمسة من أعضائه الحاليين.
وبحسب المصادر فإن الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس وبعضوية الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق صلاح عبد الخالق وذلك من بين سبعة أعضاء كانوا يشغلون المجلس الانتقالي.
ومن المقر أن تحسم اليوم (الخميس) قوى الحرية والتغيير بحسب مصادر، أسماء المجلس السيادي ورئيس الوزراء واسمي القضاء والنائب العام في اجتماع موسع يضم مجلس القيادة، الآلية التنسيقية، اللجنة العليا للترشيحات.
واجتمعت اللجان الفنية لقوى التغيير أمس الأربعاء، لتسهيل الاختيارات في اجتماع اليوم.
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