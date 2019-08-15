الهيئة العليا للانتخابات: نلتزم بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بالشعب التونسي

Advertisements

قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن المدة المحددة للدعاية الانتخابية 12 يومًا بدءَا من 2 سبتمبر حتى 14 سبتمبر.



وأضاف "بفون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أهم شروط الحملات الانتخابية الدعائية أن لا يتم استعمال المال الأجنبي، أو المال الفاسد المجهول المصدر، وعدم تجاوز السقف المالي المحدد للدعاية، واحترام الذات البشرية للمرشحين وكرامتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، وعدم التعصب في استخدام وسائل الإعلام، وتنفيذ مبدأ العدالة في النفاذ لوسائل الإعلام.



وتابع، أن الهيئة ستقوم بعمل لقاءات تحفيزية للمرشحين والأحزاب، وسيكون لها 1200 عون مراقب محلفين لمراقبة الأنشطة والتمويل ووسائل الإعلام المختلفة، موضحًا أنه أيام الصمت الانتخابي وأيام قبل الاقتراع ويوم الاقتراع سيكون هناك مراقبة مشددة على مراكز الاقتراع، مناشدًا الجهات المشرفة على الانتخابات بالالتزام بضوابط وإجراءات المراقبة.



وشدد، على أن الهيئة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بالشعب التونسي.

