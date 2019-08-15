" قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بنسبة 8.7%





تصدر سهم، " قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الخميس " جلسة أخر الأسبوع، بنسبة 8.7% محققاً 32.1 جنيه، تلاه سهم " دلتا للانشاء والتعمير "بنسبة 7.3% مغلقاً 5 جنيه، ثم " الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي " بنسبة 5.8% محققاً 6 جنيه.





وجاء سهم " مرسى مرسى علم للتنمية السياحية " بنسبة 4.9% محققاً 0.703 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " جنوب الوادى للاسمنت " بنسبة 4.2% مغلقاً 1.9 جنيه



