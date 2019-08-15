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" قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بنسبة 8.7%

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:26 م
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بنسبة 8.7%
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم، " قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الخميس  " جلسة أخر  الأسبوع، بنسبة 8.7% محققاً 32.1 جنيه، تلاه سهم " دلتا للانشاء والتعمير "بنسبة 7.3% مغلقاً 5 جنيه، ثم " الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي " بنسبة 5.8% محققاً 6 جنيه.

وجاء سهم " مرسى مرسى علم للتنمية السياحية " بنسبة 4.9% محققاً 0.703 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " جنوب الوادى للاسمنت " بنسبة 4.2% مغلقاً 1.9 جنيه

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