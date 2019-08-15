الشرقية للدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان المصنع الوحيد للسجائر في مصر، رفعها أسعار بعض أصنافها من السجائر بداية من اليوم الخميس بنسبة تتراوح بين 4.5% إلى 6%.

وشمل القرار الذي صدر اليوم صنفين فقط من الأصناف التى تنتجهم الشركة وليست كافة الأصناف، وهما سجائر مونديال بجميع انوعها وسجائر بلاك ليبول ليرتفع سعرهما إلى 17.5 جنيه و23 جنيه.





وصرح هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان هان بإن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر ترجع إلى أرتفاع اسعار العمالة ومدخلات الانتاج، مشددًا على أن الزيادة في صنفين فقط وليست باقي الأصناف.

وعلى صعيد أسعار السجائر المصري والأجنبي أستقرت جميعها، حيث بلغ سعر "كليوباترا بوكس" 17 جنيها، "كليوباترا كوين سوفت" 16 جنيها، "كليوباترا السوب"ر 18 جنيها، "ميريت ازرق واصفر" 42 جنيها، "ال أم" 29 جنيهًا، "جولدن ويست" 22 جنيها، "بوسطن – لايت – بلمونت" 17.5 جنيها، "مارلبورو (ريد – جولد)" 39 جنيها ، "كينت ودافيدوف" 37 جنيهًا، "مارلبورو ميديم" 35 جنيهًا، "دانهيل" 40 جنيهًا ، "كاميل" 34 جنيهًا ، "لاكى سترايك" 29 جنيهًا، "روثمان" و"جولواز"، و"ونستون" 27 جنيهًا، "نكست وبى اس" 25 جنيهً، "بال مال" و"فايسرى" 24 جنيهًا .