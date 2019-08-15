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تطوير المناطق القديمة بالغردقة لتصبح لوحة فنية.. وتحافظ على التراث القديم للمدينة (صور)

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:30 م
تطوير المناطق القديمة بالغردقة لتصبح لوحة فنية.. وتحافظ على التراث القديم للمدينة (صور)
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محمد طه
 
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مازالت محافظة البحر الأحمر مستمرة؛ في تطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة لرفع كفائتها من بينها قرية الصيادين بالسقالة ومنطقة الملاحة بالدهار.

حيث انتهت شركات المقاولات المنوطة في أعمال التطوير من تركيب انترلوك وطلاء المنازل بالمنطقة وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه بمنطقة الملاحة والصيادين وأيضا رسم بعض الجداريات لتكون لوحة فنية بين الأحياء القديمة بالغردقة.

من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر فى بيان استكمال أعمال التطوير من توصيل الوصلات المنزلية وتوسعة الشوارع ورفع كفاءة جميع المنازل بشارع الصيادين بالكامل.

وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منطقة الصيادين بكل ما تحتاجة حتى تصبح منطقة تليق بمدينة الغردقة السياحية بالتعاون مع المكتب الاستشارى للمحافظة.
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