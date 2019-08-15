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وكيل تعليم دمياط يؤكد الاستعداد التام لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:23 م
وكيل تعليم دمياط يؤكد الاستعداد التام لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية
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صرح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، إنه جرى الانتهاء من التجهيز لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، ورفع درجة الاستعداد بالقطاع التعليمي بالمحافظة، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل وتستمر حتى 26 أغسطس.

كما أعلن "ٍسويلم " الانتهاء من تجهيز 10 لجان على مستوى المحافظة، بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية.

وبين أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات برئاسة كمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والانتهاء من تشكيل غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات تحت رئاسة مدير المديرية وتكليف أحمد السؤالي، مشرفًا عامًا على استراحات المحافظة والبالغ عددها 21 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية.
صرح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، إنه جرى الانتهاء من التجهيز لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، ورفع درجة الاستعداد بالقطاع التعليمي بالمحافظة، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل وتستمر حتى 26 أغسطس.

كما أعلن "ٍسويلم " الانتهاء من تجهيز 10 لجان على مستوى المحافظة، بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية.

وبين أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة أعمال الامتحانات برئاسة كمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والانتهاء من تشكيل غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات تحت رئاسة مدير المديرية وتكليف أحمد السؤالي، مشرفًا عامًا على استراحات المحافظة والبالغ عددها 21 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية.
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