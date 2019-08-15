محمد صلاح يحتل المركز السادس بقائمة الأفضل في أوروبا
خرج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي (2018-2019)، وانحصرت المنافسة بين الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).
واحتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الموسم الماضي بحصوله على 49 نقطة.
وجاءت باق الأسماء في قائمة الأفضل في أوروبا بالموسم الماضي التي أعلنها الاتحاد الأوروبي كالتالي:
- أليسون بيكر (ليفربول) 57 نقطة
- ساديو ماني (ليفربول) 51 نقطة
- محمد صلاح (ليفربول) 49 نقطة
- ايدين هازارد (تشيلسي / ريال مدريد) 38 نقطة
- ماتياس دي ليخت (أياكس / يوفنتوس) 27 نقطة
- دي يونج (أياكس / برشلونة) 27 نقطة
- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 12 نقطة
وسيتم الاعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، يوم 29 اغسطس الجاري، وذلك أثناء إجراء قرعة مرحلة المجموعات من دوري ابطال اوروبا لموسم 2019/2020.