محمد صلاح يحتل المركز السادس بقائمة الأفضل في أوروبا

خرج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي (2018-2019)، وانحصرت المنافسة بين الثلاثي ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).





واحتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الموسم الماضي بحصوله على 49 نقطة.