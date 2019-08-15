أمن دمياط يضبط مروج مواد مخدرة على بوابة رأس البر

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تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمحافظة دمياط،اليوم الخميس، من ضبط أحد مروجي المواد المخدرة، ببوابة مدينة رأس البر، برئاسة النقيب بهاء جبر، وكيل مكتب مكافحة المخدرات بالمحافظة.



وبالفحص تبين أنه يدعي أحمد. ك، مقيم بقرية الشعراء بمدينة دمياط، وبحوزته 6 قطع من نبات حشيش المخدر، وتحررعن ذلك محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضة على النيابة،وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.



وذلك بناءًا على تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط.