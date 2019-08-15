أمن دمياط يضبط مروج مواد مخدرة على بوابة رأس البر
الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:17 م
هند الشيال
Advertisements
Advertisements
تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمحافظة دمياط،اليوم الخميس، من ضبط أحد مروجي المواد المخدرة، ببوابة مدينة رأس البر، برئاسة النقيب بهاء جبر، وكيل مكتب مكافحة المخدرات بالمحافظة.
وبالفحص تبين أنه يدعي أحمد. ك، مقيم بقرية الشعراء بمدينة دمياط، وبحوزته 6 قطع من نبات حشيش المخدر، وتحررعن ذلك محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضة على النيابة،وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وذلك بناءًا على تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط.
وبالفحص تبين أنه يدعي أحمد. ك، مقيم بقرية الشعراء بمدينة دمياط، وبحوزته 6 قطع من نبات حشيش المخدر، وتحررعن ذلك محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضة على النيابة،وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وذلك بناءًا على تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط.
Advertisements
المزيد عن: مصر قرية الشعراء راس البر أخبار
- أمن الإسماعيلية يضبط أخطر 3 من مروجي المخدرات متلبسين
- ضبط "أوشة" متلسبًا بحيازة مخدرات في دمياط
- ضبط مروج للمخدرات بحوزته 12 طربة حشيش بدمياط
- ضبط شاب أثناء ترويجه المخدرات في دمياط
- أمن الإسماعيلية يضبط 9 متهمين من أخطر مروجي المخدرات
- أمن الإسماعيلية يضبط 9 من مروجي المخدرات بمدينة أبوصوير
- أمن الإسماعيلية يضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات
- أمن الإسماعيلية يضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات
- أمن الإسماعيلية يضبط 12 عنصراً إجراميا بحوزتهم مخدرات