"الأرصاد" تكشف حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول درجات الحرارة لـ 50 درجة غير صحيح على الإطلاق.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أعلى درجة حرارة تقاس اليوم على القاهرة 41 درجة، وتصل لـ 43 درجة على الجنوب، على أن تنكسر غدًا لتصل لـ 38 درجة، و37 درجة بعد غد؛ لتعود للمعدل الطبيعي بين 36-38 درجة.



وتابع، أن الجزء الشمالي من البلاد متأثر بمنخفض الهند الموسمي القادم من الصحراء الغربية، والذي يتسم بارتفاع الحرارة، والجزء الجنوبي متأثر بمنخفض السودان، والذي يتسبب في سقوط الأمطار الرعدية على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان.

