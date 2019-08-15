شاهد.. محمودالخطيب في زيارة خاطفة بالدقهلية

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قام الكابتن محمود الخطيب بزيارة لديوان محافظة الدقهليه واستقبال حافل من أهالي المنصوره لبيبو، وعلمت الفجر قيام الخطيب بزيارة لمسقط رأسه قرقيره مركز السنبلاوين وأعقبها زيارة للمحافظة.



ومن الصدف أن يلتقي بيبو اثناء تواجده بالديوان بالإعلامي جمال الصباغ كبير مذيعين بالتلفزيون المصري، والذي كان قد عقد اكثر من لقاء تلفزيوني مع الأسطورة بيبو في تسعينات القرن الماضي وبداية الألفيه ودار بينهم لقاء ودي أعرب فيه بيبو عن سعادته بهذه الذكريات خاصة وأنه بين أهله ومسقط رأسه محافظة الدقهلية.



وخلال الزيارة فوجىء "بيبو" قيام عبدالحليم التهامي مدير الاتصال السياسي والمعروف بفنان الديوان لموهبته في الرسم بعرض اكثر من صوره قام برسمها لبيبو عبر تليفونه وحرص الخطيب علي مصافحة كل الموجودين في ديوان المحافظة بإبسامته المعهوده التي خطفت كالعادة قلوب كل المتواجدين في الديوان اهلاويه او زملكاويه فالكل ابدي عشقه لبيبو كرمز من رموز مصر الرياضية وأسطورة الملاعب الخلوق التي لم يستطع أحد أن ينافسه عليها حتي الآن.