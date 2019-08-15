استمرار حبس مقاول لحيازته سلاح آلي غير مرخص بالمعصرة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:15 م
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مقاول، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لتورطه في حيازة سلاح آلي دون ترخيص داخل منزله.
تعود تفاصيل الوقعة، أثناء ورود معلومات لقسم المعصرة معلومات مفاده بقيام مقاول بفرض سيطرته على أهالي منطقى السلام بكورنيش النيل وبحوزته سلاح آلي.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وبمداهمة الشقة تم ضبط س. ح"، 25 سنة، مقاول، بحوزته بندقية آلي عيار 39 مم، و35 طلقة نارية.
وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الآلي بغرض ترهيب المواطنين، والطلقات النارية لاستخدامها في المشاجرات وتم التحفظ على المضبوطات.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق 4أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.
تعود تفاصيل الوقعة، أثناء ورود معلومات لقسم المعصرة معلومات مفاده بقيام مقاول بفرض سيطرته على أهالي منطقى السلام بكورنيش النيل وبحوزته سلاح آلي.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وبمداهمة الشقة تم ضبط س. ح"، 25 سنة، مقاول، بحوزته بندقية آلي عيار 39 مم، و35 طلقة نارية.
وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الآلي بغرض ترهيب المواطنين، والطلقات النارية لاستخدامها في المشاجرات وتم التحفظ على المضبوطات.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق 4أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد.
Advertisements
المزيد عن: مقاول سلاح بدون ترخيص المعصرة
- ضبط مزارع بحوزته بندقية آلية بالأقصر
- ضبط موظف وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات بالمعصرة
- القبض على مقاول هارب من السجن وبحوزته بندقية آلية في عين شمس
- حبس مسجل خطر لحيازته أسلحة نارية وذخائر بالمطرية
- حبس عاطل لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص بالجيزة
- حبس "الديب" لحيازته سلاح ناري 4 أيام على ذمة التحقيقات
- حبس متهم بتهمة حيازة سلاح ناري في 15 مايو
- حبس عاطل لحيازته كيلو فودو بمدينة السلام
- حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالمعصرة