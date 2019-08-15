زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي: لن نستبعد أي خيار لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Advertisements

قالت نيكولا ستورجيون زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي اليوم الخميس، إن حزبها وأعضاء البرلمان الخمسة والثلاثين سيبحثون أي خيار لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في البرلمان ولم يستبعدوا دعم زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين".



وقال ستورجيون لبي بي سي: "سنعمل مع أي شخص وسنكتشف أي خيار لإيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



وأضافت: "أن كوربين، الذي حث في وقت سابق منافسيه على دعمه في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، كان عليه أن يحدد موقفًا واضحًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



