بعد انتظام العمل شاروبيم يهنئ العاملين بديوان عام محافظة الدقهلية بعيد الأضحى المبارك
الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:07 م
محمد كشك
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الخميس بالمرور على العاملين بالإدارات التابعة للديوان العام للمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقال لهم "كل عام وأنتم بخير وندعوا الله أن يجعل أيامنا اكلها أعياد وفرح وسرور وأن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما في تقدم وازدهار".
وأكد شاروبيم أن أعيادنا دائما لجميع المصريين وأن الشعب المصري يتميز بالترابط والتراحم والمودة وحبه الشديد لوطنه، وتتوالي الأعياد على مدار العام ونهنئ بعضنا بعضا فكلنا أبناء وطن واحد تربطنا رابطة الأخوة التي لا يستطيع العالم كله أن يفرق بيننا.
كما بعث محافظ الدقهلية بالتهنئة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وجموع العاملين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة متمنيا أن تجمعنا دائما الأعياد والمناسبات السعيدة.
رافق محافظ الدقهلية في تقديم التهنئة الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
وأكد شاروبيم أن أعيادنا دائما لجميع المصريين وأن الشعب المصري يتميز بالترابط والتراحم والمودة وحبه الشديد لوطنه، وتتوالي الأعياد على مدار العام ونهنئ بعضنا بعضا فكلنا أبناء وطن واحد تربطنا رابطة الأخوة التي لا يستطيع العالم كله أن يفرق بيننا.
كما بعث محافظ الدقهلية بالتهنئة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وجموع العاملين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة متمنيا أن تجمعنا دائما الأعياد والمناسبات السعيدة.
رافق محافظ الدقهلية في تقديم التهنئة الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
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