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"إسفكسيا الغرق".. النيابة تصرح بدفن جثة شاب العياط

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:05 م
إسفكسيا الغرق.. النيابة تصرح بدفن جثة شاب العياط
جثة
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إيريني صفوت
 
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب العياط ويدعى "مصطفى" يبلغ من العمر 20 عامًا، لقى مصرعه غرقًا في مياة النيل، نتيجة لاسفكسيا الغرق، لعدم إجادتة السباحة.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق شاب في مياه النيل بقرية المقاطفية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب، وبإجراء التحريات تبين غرق المتوفى لعدم إجادته السباحة

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