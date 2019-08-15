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بعضهم يتقاضى أجرًا.. نبيل الحلفاوي ينتقد الهجوم على الفنانين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:04 م
بعضهم يتقاضى أجرًا.. نبيل الحلفاوي ينتقد الهجوم على الفنانين
نبيل الحلفاوي
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شيماء عطية
 
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انتقد الفنان نبيل الحلفاوي، هجوم الجمهور والصحفيين على الفنانين مؤخرًا، متهمًا بعضهم بتقاضي مرتبات نظير ذلك.



وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "دائما يختلف الناس على الأعمال الفنية والفنانين . . وهو أمر طبيعي تماما . وأيضا قد يختلف النقاد . ( ولم يخل الأمر من شبهات أحاطت ببعض المحررين الفنيين بأنهم يتقاضون مرتبات ) ولكن ما يحدث الآن مريب . . تحول الاختلاف الطبيعي إلى ما يشبه الحرب في السوشيال ميديا . . هل نحن أمام الجان ) فنية ؟ فنية ؟".

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