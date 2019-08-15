بعضهم يتقاضى أجرًا.. نبيل الحلفاوي ينتقد الهجوم على الفنانين

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي، هجوم الجمهور والصحفيين على الفنانين مؤخرًا، متهمًا بعضهم بتقاضي مرتبات نظير ذلك.



وغرد "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "دائما يختلف الناس على الأعمال الفنية والفنانين . . وهو أمر طبيعي تماما . وأيضا قد يختلف النقاد . ( ولم يخل الأمر من شبهات أحاطت ببعض المحررين الفنيين بأنهم يتقاضون مرتبات ) ولكن ما يحدث الآن مريب . . تحول الاختلاف الطبيعي إلى ما يشبه الحرب في السوشيال ميديا . . هل نحن أمام الجان ) فنية ؟ فنية ؟".