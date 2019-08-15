فهد المولد يوجه رسالة مؤثرة بعد أزمة المنشطات
الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:04 م
أميرة فطيم
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عبر فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، برسالة مؤثرة عن شعوره بعد أزمته الأخيرة؛ عقب قرار لجنه المنشطات بإقافه لمدة عام؛ لظهور مواد محظورة في العينة التي تم إجراء الفحص الطبي عليها.
وقال المولد عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "لن تَضيق بك الحياة ما دُمت تعبد ربًا،قال فِي كِتابه "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ"".
والجدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه فريق الهلال يومي 27 أغسطس، و17 سبتمبر المقبل، بعدما تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان المولد قد حرص على حضور مباراة الفريق أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، ليحتفل بالانتصار الآسيوي مع زملاءه.
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