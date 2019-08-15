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رئيس جهاز مدينة الشروق: زيادة حصة المدينة من المياة بعد تشغيل رافع المياه

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:05 م
رئيس جهاز مدينة الشروق: زيادة حصة المدينة من المياة بعد تشغيل رافع المياه
رافعة المياه الخاصة بمدينة الشروق
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أحمد الشيخ
 
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تشغيل رافع المياه بمنطقة "الميكروويف" بمدينة العاشر من رمضان لخدمة مدينة الشروق، ولزيادة حصة المدينة من المياه لمواكبة الزيادة السكانية.

 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن الطاقة التصميمية للرافع تقدر بنحو٧٥٠٠م٣/ساعة، مشيراً إلى أنه تم عمل الاختبارات اللازمة للتشغيل والدخول في الخدمة، ويعد رافع المياه إضافة حالية ومستقبلية إلى مدينة الشروق، مشيداً خلال تفقده رافع المياه بالجودة والكفاءة في أعمال التنفيذ. 

 

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بمدينة الشروق، ووضعها على قائمة الأولويات خلال الفترة الحالية لتتواكب مع نسب الإشغال المستقبلية بالمدينة.

 

 

 

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