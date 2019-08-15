رئيس جهاز مدينة الشروق: زيادة حصة المدينة من المياة بعد تشغيل رافع المياه
الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:05 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تشغيل رافع المياه بمنطقة "الميكروويف" بمدينة العاشر من رمضان لخدمة مدينة الشروق، ولزيادة حصة المدينة من المياه لمواكبة الزيادة السكانية.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن الطاقة التصميمية للرافع تقدر
بنحو٧٥٠٠م٣/ساعة، مشيراً إلى أنه تم عمل الاختبارات اللازمة للتشغيل والدخول في
الخدمة، ويعد رافع المياه إضافة حالية ومستقبلية إلى مدينة الشروق، مشيداً خلال
تفقده رافع المياه بالجودة والكفاءة في أعمال التنفيذ.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات
البنية الأساسية بمدينة الشروق، ووضعها على قائمة الأولويات خلال الفترة الحالية
لتتواكب مع نسب الإشغال المستقبلية بالمدينة.
Advertisements
- "جهاز الشروق" يُكرم لاعبا من ذوى الاحتياجات الخاصة لتفوقه فى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد
- جهاز "مدينة الشروق": قطع المياه عن الوحدات الممتنعة عن إصلاح عيوب العزل بالحمامات والمطابخ
- رئيس جهاز مدينة الشروق يفتتح معرض زهور الربيع 2019
- رئيس جهاز الشروق: إضافة إنارة تحذيرية على أعمدة الإنارة قبل المطبات بالطرق الرئيسية
- رئيس جهاز الشروق: تنفيذ ١٨ قرار سحب واسترداد أراضٍ لم يتم البناء عليها خلال المدة المحددة
- رئيس جهاز الشروق: بدء التشغيل التجريبي للخط 13 نقل عام من المدينة
- رئيس جهاز مدينة الشروق يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق
- "الإسكان": افتتاح المركز الطبي بمدينة بدر أغسطس المقبل
- برامج تدربية لرفع كفائة العاملين بجهاز تنمية مدينة الشروق
- حملات لضبط الأسواق والمحال المخالفة بمدينة الشروق وتخصيص أماكن لبيع الأضاحي بالقاهرة الجديدة