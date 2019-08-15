تسوية قضية مغني الراب روكي بعد توتر بين ترامب والسويد

حكم القضاء السويدي على مغني الراب الأميركي، أساب روكي، الأربعاء، بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة اللجوء إلى العنف خلال عراك وقع في شوارع ستوكهولم في أواخر يونيو.

وأدين مغني الراب واثنان من المقربين منه "بممارسة العنف، وفرضت عليهم عقوبة مع وقف التنفيذ"، بحسب ما جاء في الحكم الصادر عن محكمة ستوكهولم. وقالت المحكمة إنهم "اعتدوا على الضحية التي كانت مطروحة على الأرض ضربا وركلا".

ويتوجّب عليهم دفع مبلغ إجمالي قيمته 12500 كرونة (1200 يورو) كعطل وضرر للضحية.