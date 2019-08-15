وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب ١ و٢ بمطار الغردقة الدولي

زار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مطار الغردقة الدولي؛ لمتابعة سير العمل بالمطار ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الخاصة ببعض المشروعات بالمطار.





كما تابع انتظام حركة التشغيل والتي تشهد كثافة عالية في ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة الغردقة أحد أهم مناطق الجذب السياحي بالإضافة إلى موسم الأجازات الصيفية وتزامنا مع وصول رحلات الطيران العارض لهذه المناطق السياحية الهامة.





وخلال الجولة تفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2 واطمئن على إجراءات التأمين و إنتظام التشغيل وانسيابية الحركة داخل المطار، وتابع استكمال أعمال التطوير بمبني الركاب رقم 2 والذي شهد مؤخرا افتتاح بعض مشروعات التطوير.





وأوضح الفريق يونس المصري، أن وزارة الطيران المدنى تسعي نحو تطوير البنية التحتية بجميع المطارات المصرية لتواكب ما تشهده الدولة المصرية من تطورات في مختلف المجالات ويتواقق مع خطة الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها نحو التنمية المستدامة من خلال خلق مناخ استثمارى وسياحى جاذب، وأضاف سيادته أن مطار الغردقة يعد من اهم الوجهات السياحيه والحيوية الهامة.





كما وجه "المصري" بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب و العمل علي إنهاء إجراءت سفرهم ووصولهم في سهولة تامة.





وفى نهاية الزيارة، وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بمطار الغردقة واثني علي مجودهم المشرف في التطوير والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر، كما وجه التحية لرجال وزارة الداخلية على دورهم الكبير والمتميز في الحفاظ علي أمن المطار وسلامه الركاب.





ورافق الوزير، خلال الجولة التفقديه الطيار وائل النشار رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات والطيار محمد كامل مدير مطار الغردقة.





وأجرى وزير الطيران قبل سفره لمطار الغردقه بجولة تفقدية لمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات مصر للطيران من وإلي جدة والمدينة المنورة، لمتابعة سير العمل والوقوف علي آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن مع بداية تشغيل رحلات عودة الحجاج إلي أرض الوطن.



