مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار بالمنصورة

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لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، مصرعه دهسا تحت عجلات لقطار المتجه من المنصورة إلى المطرية، أمام المحطة في شها بمركز المنصورة في الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، يفيد يمصرع مواطن بعد أن صدمه القطار المتجه إلى مدينة المنصورة وذلك بمحطة شها.



انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، ولم يتعرف أحد من الأهالي الموجودين في مكان الحادث على الجثة، ولم يُعثر معه على ما يثبت شخصيته.



تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.