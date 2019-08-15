آلاف اليمنيين في عدن يتظاهرون دعماً للجنوبيين





خرج آلاف من اليمنيين في عدن في تظاهرة دعماً للجنوبيين الذين سيطروا الأسبوع الماضي على المدينة.





وتجمع المحتشدون الذين قدم بعضهم من محافظات مختلفة في جنوب اليمن في منطقة خور مكسر ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.





وردد المشاركون هتافات من بينها "ثورة ثورة يا جنوب"، ورفعوا لافتات كتب عليها "حب الجنوب يجمعنا.. والانتقالي قائدنا".





وفي بيان، رحب ممثلو المجتمع المدني والنقابات المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرة قوات "الحزام الأمني" على مواقع عسكرية تابعة لقوات الحرس الرئاسي في عدن.





ودعا البيان أيضاً إلى "تسليم إدارة الجنوب للجنوبيين".





وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990.





وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.



