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نقيب الممثلين يترشح في انتخابات الزمالك التكميلية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:40 م
نقيب الممثلين يترشح في انتخابات الزمالك التكميلية
أشرف زكي بمقر الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لانتخابات نادي الزمالك التكميلية على مقعد العضوية وذلك بعد فتح باب الترشح بداية من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام.
ومن جانبه أعرب زكي في تصريحات خاصة لمراسل "الفجر" أنه سعيد بهذه الخطوة متمنيا تقديم إضافة جديدة للعمل العام من خلال مجلس إدارة نادي الزمالك .
كما تقدم حمادة أنور، الإداري السابق بالفريق، بأوراق ترشحه في الانتخابات أيضا، بالإضافة لتقدم أحمد عادل عبدالفتاح، لاعب سلة الزمالك السابق بأوراقه وأيضا أحمد مرتضى منصور .
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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.

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