نقيب الممثلين يترشح في انتخابات الزمالك التكميلية
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:40 م
الفجر الرياضي
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تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لانتخابات نادي الزمالك التكميلية على مقعد العضوية وذلك بعد فتح باب الترشح بداية من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام.
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ومن جانبه أعرب زكي في تصريحات خاصة لمراسل "الفجر" أنه سعيد بهذه الخطوة متمنيا تقديم إضافة جديدة للعمل العام من خلال مجلس إدارة نادي الزمالك .
كما تقدم حمادة أنور، الإداري السابق بالفريق، بأوراق ترشحه في الانتخابات أيضا، بالإضافة لتقدم أحمد عادل عبدالفتاح، لاعب سلة الزمالك السابق بأوراقه وأيضا أحمد مرتضى منصور .
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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.
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