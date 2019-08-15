نقيب الممثلين يترشح في انتخابات الزمالك التكميلية

كما تقدم حمادة أنور، الإداري السابق بالفريق، بأوراق ترشحه في الانتخابات أيضا ، بالإضافة لتقدم أحمد عادل عبدالفتاح، لاعب سلة الزمالك السابق بأوراقه وأيضا أحمد مرتضى منصور .

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد أنه تقرر إقامة انتخابات تكميلية بالنادى أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين فى الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غد السبت، حيث أكد منصور أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق فى الانتخابات المقبلة.